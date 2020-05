Coronavirus  :  Les rotariens de Chalon Saint-Vincent à l’EHPAD de Sevrey 

Une délégation du Rotary Chalon Saint-Vincent s’est rendu à l’EHPAD de Sevrey. Il y a deux mois le club service avait fait un don aux résidents.

Lorsqu’ils réalisent des actions - et elles sont nombreuses tout au long de l’année - les rotariens de Chalon Saint-Vincent aiment bien aller sur le terrain pour se rendre compte du résultat. Mais ils n’avaient pas pu jusqu’alors le faire pour l’une de leur dernière action : début avril, en plein confinement, ils ont offert sept téléviseurs et quatre postes radio à l’EHPAD « Les Blés d’Or » de Sevrey.

Cette semaine, profitant du déconfinement, plusieurs membres du club, dont le président Christian Verchère, ont rencontré Philippe Hubert, directeur adjoint du CHS Sevrey en charge de l’EHPAD, et Delphine Rebenki, cadre de santé de l’EHPAD. Une courte rencontre qui a eu lieu à la porte de l’établissement en raison des règles sanitaires très strictes toujours en vigueur. Les deux responsables de la structure n’ont pas manqué de souligner que les téléviseurs et les postes radio avaient permis aux trente-huit résidents de vivre plus agréablement cette longue période de confinement dans leur chambre.

G.H.T.