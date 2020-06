L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (7) - Le Troquet du Marché a divisé ses capacités par deux pour mieux vous accueillir

Gérard Fantaccione propose des plats à emporter dès la semaine prochaine les vendredi et samedi uniquement.

Une trentaine de clients a répondu présents pour cette reprise d'activité ce mardi au Troquet du Marché. Une petite satisfaction pour Gérard Fantaccione, patron de lieux, qui s'interrogeait encore sur le comportement des clients. La réponse est donc vite tombée avec le retour d'un certain nombre de fidèles des lieux. Masques obligatoires à l'entrée, gel hydroalcoolique, division par deux des capacités d'accueil, le Troquet du Marché n'a pas fait dans la dentelle au regard de l'espace dédié aux clients.

Côté effectif, le Troquet du Marché fonctionne à mi-régime, "le temps de savoir ce que ça va donner. On n'a pas trop le choix" plaide le patron. Côté carte, le plat du jour est proposé à 10,50 euros et dès la semaine prochaine, des plats à emporter seront proposés comme des paëllas, couscous, tête de veau et autres grenouilles - il vous faudra compter 10 euros / la part.

La réservation est vivement recommandée pour éviter toute mauvaise surprise si vous souhaitez venir au Troquet -

03 85 44 38 58

Laurent Guillaumé