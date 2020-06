Trois interpellations, deux motos saisies pour les policiers de Chalon sur Saône

Mobilisés contre les rodéos urbains.

Communiqué Police Nationale Saône et Loire

Avec le déconfinement et les beaux jours, le phénomène des rodéos motorisés a réapparu au cours des dernières semaines dans certains quartiers de Chalon sur Saône, et avec lui son lot de troubles à l'ordre et la tranquillité publiques et de dangers en terme de sécurité routière. Les enquêteurs du commissariat chalonnais se sont donc emparés du problème et ont procédé à de longues et minutieuses investigations qui leur ont permis, grâce notamment à l’exploitation de la vidéo protection urbaine, d'identifier plusieurs auteurs. Le 3 juin, une opération de police était organisée et aboutissait à l'interpellation de trois jeunes individus et à la saisie de deux motos ayant servi lors des rodéos. A l'issue de leur garde à vue, les mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.

Rappelons que le rodéo motorisé est un délit puni de 15 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement, ces peines peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes.