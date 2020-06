Covid-19 Le Rotary Chalon Saint-Vincent offre 800 masques au Secours Populaire   

Dans le cadre de son action « Masques solidaires » le Rotary Chalon Saint-Vincent a souhaité apporter son soutien au Secours Populaire de Saône-et-Loire.

Les rotariens de Chalon Saint-Vincent ne sont pas demeurés inactifs en cette longue période de confinement. Après avoir offert sept téléviseurs et quatre postes radio à l’EHPAD « Les Blés d’Or » de Sevrey, puis un ordinateur à une jeune Châtenoyenne, le président Christian Verchère et ses amis ont réalisé une action intitulée « Masques solidaires ». Action rendue possible grâce aux relations entretenues avec le rotary-club Béziers.

Mardi dernier, Christian Verchère, accompagné par Claude Mennella, membre de la commission d’organisation, et Gaby Theulot, responsable communication du club service, se sont rendus au siège de la fédération de Saône-et-Loire du Secours Populaire Français, à Saint-Marcel, afin de remettre huit cents masques chirurgicaux.

Un geste fort apprécié par Christelle Malvoisin, secrétaire générale du Secours Populaire 71. «Nous avons toujours besoin de masques... et ceux-ci tombent au bon moment. Nous allons pouvoir en donner à nos deux salariés, à nos bénévoles ainsi que bien évidemment à des bénéficiaires ». Et Colette Bony, trésorière départementale, de préciser « Nous recevons chaque jour une trentaine de familles et pendant les deux derniers mois nous avons accueilli quatre cents familles, dont la moitié de nouvelles ».

G.H.T.