Ibis Styles Chalon/Saône - restaurant MilléZim : réouverture annoncée pour ce lundi 15 juin 2020 !

Après une longue période de fermeture liée au COVID 19, lundi 15 juin 2020 sonnera la réouverture tant attendue de Ibis Styles Chalon-sur-Saône - restaurant MilléZim.

« L’impatience se faisait plus que sentir mais la sécurité de nos Clients, l’une de nos principales priorités, était le plus important pour nous.

Nous avons examiné de près les expériences dans les hôtels, du nettoyage des espaces et des chambres à l’enregistrement en passant par la restauration et la salle de sport afin que nos Clients puissent de nouveau profiter en toute quiétude de leur séjour parmi nous.



Conformément aux directives des autorités sanitaires et gouvernementales, nous avons mis en place le protocole lié à la santé et la sécurité, tout en conservant la convivialité et le plaisir.

Un séjour en toute confiance commence à l’enregistrement, avec des distributeurs de gels hydro alcoolique à infra-rouge, un détecteur de température automatisé par caméra thermique, un rappel des gestes barrières ainsi que des options pour utiliser le service d’enregistrement en ligne.



Dans tous nos espaces, nous augmentons la fréquence de nettoyage des zones très utilisées telles que les ascenseurs et escaliers, les poignées de porte, les fauteuils, les tables, les toilettes, etc. Nous avons également augmenté le nombre d’emplacements de désinfectants pour les mains dans ces lieux.

Dans notre restaurant et bar, espaces de réunions, hall, piscine, centre de remise en forme et autres espaces publics, nous avons ajusté les services pour permettre des mesures préventives et une distanciation physique, notamment la réduction de la capacité et la mise en œuvre de mesures de nettoyage améliorées. Nous utilisons la technologie avec l’utilisation d’appareil de type NOCOSPRAY 2 pour la désinfection spécifique liée au COVID 19.

Afin de garantir la sécurité de nos Clients, chaque Collaborateur a reçu une formation sur les mesures de nettoyage accrues dans tout l’établissement et pour chaque chambre, y compris les pratiques approfondies pour le nettoyage des matériels et du linge.



Nous sommes conscients que nous devons jouer un rôle important dans la mise en place des process de prévention pour la santé et la sécurité de nos Clients.

Nous avons à cœur de retrouver nos Clients et l’ensemble des équipes est mobilisée pour sécuriser leur séjour afin qu’ils continuent à vivre des moments agréables parmi nous.

Nous nous réjouissons de les accueillir à nouveau – à très bientôt ! » Fabrice DURAND Directeur Général