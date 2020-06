MOBILISATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE L'HOPITAL PUBLIC - A Chalon sur Saône, 1200 personnes dans le cortège

C'est le record enregistré en Saône et Loire alors que des mobilisations similaires avaient lieu à Mâcon, Autun, Bourbon-Lancy ou Montceau les Mines. Le retour en images et en vidéo d'info-chalon.com.

Dans le cadre de cette journée de mobilisation nationale post-covid, des milliers de soignants et de défenseurs de l'hôpital public ont déferlé dans les rues. A Chalon sur Saône, ce sont près de 1200 personnes qui ont défilé entre l'hôpital de Chalon sur Saône et l'hôtel de ville, lieu des prises de paroles officielles. Le cortège s'est élancé peu avant 15h avec une très belle ambiance de solidarité envers les soignants et les agents de l'hôpital public. « Les discours lénifiants du gouvernement, les médailles en chocolat et les promesses de primes aléatoires et hypothétiques ne suffiront pas. Désormais il faut de véritables moyens humains et budgétaires pour la santé publique », ont martelé les représentants du personnel.

Les soignants, en première ligne face au covid-19, réclament un « plan de recrutement » et une « revalorisation générale des salaires », de l’ordre de 300 à 400 euros selon les syndicats. Ils souhaitent « l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits ». Voici venu le temps de dépasser le seul stade de l'applaudissement sur son balcon mais bien d'apporter un soutien massif à l'hôpital public français. L'heure est désormais à rendre des comptes et ce ne sont pas les premières ébauches gouvernementales qui viendront apaiser la tension au sein de l'hôpital français.

Laurent Guillaumé

