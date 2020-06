Le marché du vendredi et du dimanche regagne ses pénates

Retour Place Saint Vincent et rue aux Fèvres

Les commerçants du secteur de la Place Saint Vincent et de la rue aux Fèvres l’attendaient avec impatience et c’est désormais officiel, le marché du vendredi et du dimanche regagne son emplacement initial.

Néanmoins, sachez que suite à la crise sanitaire du COVID 19, les marchés de ce secteur font l’objet d’une certaine mise en place à savoir : que les commerçants non sédentaires se retrouvent seulement que d‘un côté de la chaussée afin de limiter le croisement des personnes et faire en sorte d’une meilleure distanciation physique.

J.P.B