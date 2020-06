Marchés de Chalon-sur-Saône : que diriez-vous d’un été fruité à souhait grâce à « Ylmaz Primeur» ?

Des fruits et des légumes pleins de saveurs et de vitamines !

Sur le stand de la société « Ylmaz Primeur », on n’est pas avare de dégustation ! Ce primeur propose à ses clients toute une gamme de légumes et fruits frais plein de saveurs et de vitamines. Car manger 5 fruits et légumes par jour, d’accord, mais autant qu’ils aient du goût ! Avec « Ylmaz Primeur », mettez du frais et du sain dans vos assiettes !

La société primeur « Ylmaz » se trouve sur les marchés de Chalon-sur-Saône, le dimanche (Place Saint Vincent face au restaurant ‘le Verre Galant’) et le jeudi (sur le marché du stade). ‘Mehmet’, le patron, privilégie les fruits et légumes français de la région d’Ardèche et de Valence qui ont du goût. Pour lui, la bonne qualité de ses fruits et de ses légumes passent avant tout !

Généreux avec ses clients, assistés de son employé Abdul et de ses filles Kurba et Kubra, ce commerçant non sédentaire sauront vous accueillir dans la bonne humeur.

Vous pouvez réserver vos fruits et légumes en le contactant au 06 22 38 50 79.

J.P.B.