Un été riche en animations à Chalon-sur-Saône

Nombre d'entre vous seraient tentés de croire qu'en raison de la pandémie de coronavirus, l'été à Chalon-sur-Saône ne sera pas à la fête. Bien que certains événements soient annulés afin de respecter les mesures sanitaires, la municipalité a concocté un programme riche en animations. Plus de détails avec Info Chalon.

Ça va bouger à Chalon-sur-Saône durant l'été!



Malgré le contexte de la crise sanitaire qui oblige, la municipalité de Chalon-sur-Saône a concoté un programme riche en animations pour toute la période estivale. D'agréables moments à prévoir mais aussi une belle occasion pour retisser du lien social, mis à mal par le confinement.



Hier, mardi 20 juin, à 11 heures 45, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, accompagné de John Guigue, adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, avait convoqué la presse locale pour une conférence, sur les marches du Port Villiers, afin de présenter plus de détails sur la programmation.



Une conférence un peu spéciale car elle avait lieu à bord d'un bateau de Chalon Balade sur Saône.



«Nous aurons toujours la précaution de vous le dire, nous ne sommes pas sortis du contexte épidémique», prévient le maire.



«Aujourd'hui, le fait que nous ne soyons plus au cœur de l'épidémie nous permet d'envisager un certain nombre d'animations et de faire en sorte que cette ville, pendant cet été, même si c'est un format différent que d'habitude, puisse, tout de même offrir, à ses habitants et à ceux qui viendront nous visiter, la possibilité de profiter de ces animations», poursuit-il.



Avant de rajouter :



«C'était important pour nous de travailler sur les conditions de sécurité dans lesquelles les animations vont se dérouler».



La municipalité prévoit de nombreux événements pour ponctuer ces 2 mois.



