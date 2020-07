 Golf de la Roseraie  : Juin a été le mois de la reprise tant attendue

En juin les golfeurs ont repris le chemin de Saint-Nicolas. Retour sur ce mois de reprise avec Eric Morin, le manager du Golf de la Roseraie.

En presque un demi-siècle d’existence le Golf de Chalon n’avait jamais connu un début de saison aussi tardif. Les habitués de Saint-Nicolas s’en souviennent sans doute : les caprices de Dame Saône ont déjà perturbé plusieurs fois le bon déroulement de la saison. Mais jamais le retard n’avait pris pareille ampleur. Normalement le Golf de la Roseraie sort de sa léthargie avec l’arrivée du printemps mais cette année, suite à la pandémie du covid-19, il peine à retrouver son animation habituelle, alors que l’été a pointé le bout de son nez.

Comme tous les golfs de France et de Navarre, le Golf de la Roseraie a été fermé durant de longues semaines en raison du confinement imposé par les autorités. Mais, contrairement à certains parcours de la région, il n’a pas rouvert dès le début du déconfinement le 11 mai. Etant situé dans une zone (parc et jardin public), dont l’accès était toujours interdit. Ce n’est finalement que le 28 mai, quelques jours avant l’étape 2 du déconfinement, et par autorisation spéciale du Grand Chalon, que sa réouverture a été effective. Et encore uniquement aux seuls membres de l’AS Golf avec des règles sanitaires très strictes. Les joueurs chalonnais avaient pu quand même se remettre au golf sur les parcours d’Autun, du Château d’Avoise, de Beaune Levernois, du Château de Chailly, de La Commanderie et de Norges Dijon Bourgogne. « Encore une fois je tiens à remercier de leur accueil mes collègues responsables de ces Golfs» confie à ce sujet Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie.

Une reprise progressive...

Depuis la réouverture le 28 mai la reprise a été progressive. Le 4 juin le practice a été de nouveau disponible. Le 10 juin l’école de golf a accueilli de nouveau des élèves. Le 14 juin une compétition dominicale a été de nouveau programmée. La première depuis la mi-octobre 2019. Toutefois cela ne veut pas dire que l’on était revenu au temps d’avant. Par exemple, jusqu’au 24 juin on ne pouvait pas toucher les mats de drapeau, les râteaux des bunkers étaient enlevés, et on ne pouvait pas déplacer les piquets et la signalétique du parcours. Depuis, les contraintes ont été un peu assouplies mais les joueurs continuent à utiliser leur propre matériel et l’échange de carte n’est toujours pas autorisé. Et bien sûr la distanciation sociale est toujours de mise, mais cela ne change guère les habitudes, car pour des raisons de sécurité bien compréhensibles elle était déjà auparavant observée.

La première compétition de l’année...

Signe que la reprise est bien là, des compétitions sont à nouveau organisées. La première a eu lieu le 8 juin à l’initiative de l’amicale des seniors golfeurs, remportée par l’équipe Françoise Dausse - Pierre Guyon. Pour l’anecdote, les seniors auraient dû ouvrir leur saison avec un index programmé le désormais historique mardi 17 mars 2020. Et le 14 juin s’est déroulée la première compétition dominicale de l’année. Une simple épreuve de classement gagnée par Lucas Denis et qui a rassemblé une soixantaine de joueurs. « Même s’il n’y a pour l’instant ni pause au trou n°9 ni remise de prix sous le chapiteau, les joueurs sont heureux de se retrouver » souligne Eric Morin. Depuis le 28 juin et durant tout l’été, chaque dimanche, va avoir lieu la Ringer Score Cup. Une compétition en onze manches et dont le principe est simple : à chaque fois qu’un joueur dispute une manche le meilleur score sur chaque trou est retenu pour constituer la carte qui servira au classement final. La première manche a réuni 57 participants (12 dames et 45 messieurs). Et ce n’est pas tout, la manche chalonnaise du Trophée du Crémant de Bourgogne 2020 est prévue le 5 juillet.

Le Grand Prix de Chalon les 29 et 30 août

Mais il faudra véritablement attendre la rentrée pour que les grands rendez-vous se succèdent. Avec le Grand Prix de Chalon les 29 et 30 août, le Trophée Seniors les 3 et 4 septembre et le championnat promotion seniors messieurs interrégion Est les 26 et 27 septembre. Eric Morin et le comité de l’AS Golf ont beaucoup travaillé afin que ces belles épreuves soient maintenues en dépit de la crise sanitaire. « Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts pour que d’ici là la situation se soit encore améliorée » indique le manager du Golf de la Roseraie, qui ne voulait surtout pas entendre parler d’une année blanche. Un rappel à tous les joueurs souhaitant faire le « 18 trous » ou le « 9 trous » le Golf de Chalon est actuellement ouvert de 8 heures à 20 heures. Après avoir été sevrés durant deux mois, ne manquez pas de profiter pleinement de cette large plage horaire.

Gabriel-Henri THEULOT