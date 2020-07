Un rêve se concrétise pour Emmanuel Maréchal à la tête de "Chez Louis" à Chalon sur Saône

En rachetant le lieu bien connu de la Place Saint Vincent à Chalon sur Saône, Emmanuel Maréchal réalise l'un de ses rêves. Une nouvelle orientation est désormais donnée à cet établissement chalonnais.

L'établissement qu'il a longtemps fréquenté en tant que client est désormais entre ses mains. Emmanuel Maréchal, rêvait depuis des années de reprendre le flambeau de Chez Louis, connu en son temps comme "La Croix de Lorraine". Depuis le 20 décembre, ce Chalonnais est devenu le nouveau propriétaire du bar. Reste que malgré le Covid19 et le confinement, Emmanuel Maréchal n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Il a profité de cette période pour effectuer les travaux nécessaires à la relance de l'enseigne.

Travaux intérieurs, extérieurs, réfection complète de la cuisine, "Chez Louis" propose désormais la restauration le midi, un changement radical par rapport à ce qui faisait "l'ADN du bar" précise le nouveau propriétaire. 35 couverts à l'intérieur et une soixantaine au total avec la terrasse sur la place Saint Vincent. Une nouvelle carte avec notamment la spécialité maison "tête de veau" tous les lundi, vendredi et samedi est proposée. Une restauration proposée tous les jours sauf dimanche. Planche de charcuterie et croques sont également proposés à toutes heures de la journée.

Plat du jour à partir de 9,90 euros avec aux fourneaux le chef de cuisine, Anthony Desbordes qui a exercé ses talents à La Billebaude à Givry ou au Saint Georges à Chalon ur Saône.

L.G