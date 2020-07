CARNET BLANC - Ludovic et Bénédicte se sont dit OUI !

Le retour en images d'info-chalon.com

Le mariage entre Ludovic JOUX et Bénédicte FORÊT a été prononcé ce samedi en mairie de Chalon sur Saône par Gilles Platret.

Ludovic, 42 ans, coordinateur de travaux, papa de Charles,10 ans, et de Maxime, 7 ans, et fils de Nicole et Daniel Joux, s'est uni à Bénédicte, 38 ans, enseignante en français. Il y a 4 ans, leur rencontre impromptue à la gare de Dijon les a liés à tout jamais. Leur soirée de mariage s'est déroulée en Bresse chez les parents de la mariée, Brigitte et Patrick FORET qui fut conseiller général du canton de Chalon pendant 26 ans et adjoint au maire de Chalon pendant 25 ans. La cérémonie religieuse sera célébrée l'année prochaine.

Nous adressons aux jeunes époux tous nos voeux de bonheur !