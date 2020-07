Encore deux jours de fête aux Aubépins avec Proximurs

Après la période difficile de confinement et l’impact social et économique de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 pour tous, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les personnes en situation de précarité ont été plus durement touchés. Conscients du problème, l'Etat, le Grand Chalon et la municipalité de Chalon-sur-Saône proposent depuis le 6 juillet jusqu'au 28 août des activités sur différents quartiers de la ville. Cette semaine, Proxi-Murs anime les Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.