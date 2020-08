Sur SaôneOr, la voiture termine sa course sur le toit

L'accident s'est produit ce jeudi matin vers 8H30.

Il était guère plus de 8H30 quand l'alerte a été donnée pour un choc routier. Un choc dont la violence a fait en sorte que la voiture termine sa course sur le toit rue Alfred Kastler sur SaôneOr, devant l'Espace Entreprises. Neuf sapeurs pompiers sont intervenus et une personne a été prise en charge par les services de secours pour être conduite vers les urgences du centre hospitalier de Chalon sur Saône.