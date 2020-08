L’ABC, l’Amaryllis Bistro Culinaire, lance la vente à emporter !

Au sein de nos 3 brasseries L’ABC situées à Chalon-sur-Saône, Mâcon et Montceau-les-Mines, nous avons lancé la vente à emporter de notre carte et menus du jour.

Pour cela, nous utilisons l’application shop and Go qui permet de passer sa commande, valider le paiement avant de venir retirer la commande au restaurant à la date et au créneau horaire définis.

Pour accéder à la vente à emporter CLIQUEZ ICI

L’ABC CHALON/SAÔNE – 5 rue Baudelaire – 03 85 49 23 02