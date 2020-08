Un feu se propage dans une cave sur le Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône

Ce jeudi, en début d'après-midi, des sapeurs-pompiers du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône ont convergé dans un immeuble, à l'angle de la Rue Gloriette et du Boulevard de la République, pour un feu dans une cave. Plus de détails avec Info Chalon.