Fin des soldes (4) : 'Superdry' Une jolie boutique mixte sportswear et prêt à porter qui propose également de nombreux accessoires !

« Benoit Philippe, le gérant du magasin ‘Superdry ‘, situé 6 rue du châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle du prêt à porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires ! »