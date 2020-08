On aurait pu les croire en vacances... loin de Chalon sur Saône mais non ils sont bien là ! Les "crados" Chalonnais sont toujours là .. On en veut pour preuve leur comportement sur les bords de Saône. Y'en a franchement ras le bol de vos comportements ! Restez donc confinés et épargnez-nous vos comportements dégueulasses ! Merci à nos fidèles lecteurs pour nous faire suivre leurs coups de gueule !