Chalon en mode guinguette revient au Port-Villiers du 15 au 30 août

du 15 au 30 août de 16 h à minuit avec des concerts gratuits proposés tous les soirs.

Cette année encore, les Chalonnais pourront se restaurer auprès des chalets de restaurateurs locaux et profiter de la beauté des bords de Saône au rythme des concerts qui se dérouleront samedi 15 au dimanche 30 août au Port-Villiers.

Autour d’un verre à partager entre amis ou pour diner en famille, venez-vous détendre tous les jours de la semaine et profitez des aménagements de la place du Port-Villiers et son avancée sur l’eau de 16 h à minuit.

A noter que les « guinguettes légères » se poursuivent jusqu’au 12 août, de 16 h à 22 h, avec une proposition de boissons sous fond sonore.

Programmation musicale en août

Les concerts sont tous gratuits :

Samedi 15 août à 20 h : Les Rogers – BrassBand (Swing New Orléans/Créole/Funk)

Dimanche 16 août à 20 h : Marion Roch (Chanson)

Lundi 17 août à 20 h : Poyraz (Musiques d’Anatolie)

Mardi 18 août à 20 h : Louis Mezzasoma (Blues roots)

Mercredi 19 août à 20 h : Estremia (Duo clavier et accordéon)

Jeudi 20 août à 20 h : SH Group (Jazz)

Vendredi 21 août à partir de 19 h : Claudette (jusqu’à 21 h, variétés) puis Les Michelines (Pop/ Folk)

Samedi 22 août à 20 h : Salsabor Taino (Musique cubaine)

Dimanche 23 août à 20 h : Grimme (Pop orchéstrale)

Lundi 24 août à 20 h : Khamsin Quartet (Musique Klezmer)

Mardi 25 août à 20 h : An eagle in your mind (Folk/World)

Mercredi 26 août à 20 h : Monarq (Funk)

Jeudi 27 août à 20 h : La Lignée (Electro vocal)

Vendredi 28 août à 20 h : Père et fils Hakuna Matata (MAFIA pour Musique Accidentellement Francophone d’Inspiration Africaine)

Samedi 29 août à 20h : Hey Hey My my (Rock/Folk)

Dimanche 30 août à 20 h : Nolla Kollectiv Brass Band.

Restauration en août

Quatre restaurateurs seront présents sur cette première période de juillet :

le Chalon Bar, avec une offre burgers, salades

La maison de la pizza/la casa de la pizza, avec une offre pizza

Fritouille avec une offre friture de poissons typique des bords de Saône

Pasta di Mattéo avec salades de pâtes, bruschetta et glaces.

Un pique-nique pour clore cette 6e édition

Dans le cadre de ses animations estivales, la Ville de Chalon-sur-Saône propose une dernière soirée festive et populaire autour d’un pique-nique sur le quai des Messageries le dimanche 30 août sur le thème « en blanc ».

Préparez votre repas, nous nous occupons du reste avec des animations musicales distillées depuis le ponton du Port-Villiers, tables, bacs… Ces moments agréables permettront à tous de se retrouver sur les bords de Saône et de profiter de la douceur des soirées estivales.

Ouverts à tous et gratuit (20h, ponton du Port-Villiers et quai des Messageries). Réservation obligatoire (03 85 90 50 90), groupes de 10p maximum, 250p maximum.

Conditions d’organisation des Guinguettes/Covid-19

Le nouveau décret applicable au 11 juillet 2020, assouplit les contraintes sanitaires liées à la Covid-19 et permet d’organiser cette manifestation sous réserve de respecter les gestes barrières :

- distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée,

- respect de la distanciation physique de 1 m, dans la file d’attente des chalets,

- accueil de groupes de moins de 10 p et distanciation de 1 m entre les groupes,

- port du masque lorsque l’on déambule sur le site ou attend aux chalets,

- port du masque par tous les membres des équipes techniques et des restaurateurs.

En complément, la Ville propose de :

- limiter la jauge à 750 personnes

- instauration d’une brigade désinfection (tables, chaises, toilettes …)

Enfin, les Polices Nationale et Municipale seront mobilisées pour assurer la bonne fermeture du site en fin de journée.

Taxis sur Saône

En juillet et en août, la Ville propose des balades fluviales sur la Saône en partenariat avec la société Chalon Balade sur Saône.

Jusqu’au 31 août (entre 11h et 19h), ce taxi fluvial reliera le port Villiers et le parc Saint Nicolas pour la découverte de la Saône et du parc de la Roseraie (1 € par trajet, gratuit avant de 12 ans, 10 personnes par traversée).