Loisirs Aubépins propose de distribuer votre publicité

Toujours à la recherche d'un local, l'association Loisirs Aubépins propose ses services pour distribuer vos flyers, prospectus et tout type de publicités sur le Chalonnais voire ailleurs dans le département. Plus de détails avec Info Chalon.

Loisirs Aubépins, présidée par Amandine Budin, compte une quinzaine de membres.



Toujours à la recherche d'un local, l'association propose de distribuer vos publicités, prospectus et flyers, à raison de 3 centimes du flyer, sur Chalon-sur-Saône et ses environs voire plus loin dans le département.



Côté activités, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, il a également été décidé par l'ensemble des membres de Loisirs Aubépins de ne pas organiser des brocantes, cette année.



«On fera éventuellement quelque chose en décembre pour le marché de Noël...enfin si la situation le permet», précise Pascal Budin, membre actif de l'association.

Pour la publicité :

Distribution publicité, flyers. Travail sérieux.

0,03 euros du flyer.

Contact au 06.15.06.06.39, tous les jours de 14 heures à 18 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati