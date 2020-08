Les enfants des Près Saint-Jean prêts pour un touchdown avec les Centurions

En partenariat avec la Maison de quartier des Près Saint-Jean, les Centurions animent des après-midi découverte du football américain, durant toute la semaine, à destination des plus jeunes. Retour en images avec Info Chalon.

Les Centurions de Chalon-sur-Saône proposent aux enfants des Près Saint-Jean de découvrir les joies du football américain, tous les après-midi, jusqu'au vendredi 21 août.



Cette animation, encadrée par Alexandre Turpin et Samy Meulnet, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Maison de quartier des Près Saint-Jean et dans une volonté pour le club de football américain local de faire découvrir ce sport dans tous les quartiers de Chalon-sur-Saône.



Et, à en juger par l'engouement suscité par l'animation auprès des plus jeunes, nous pouvons dire que Jessy Demassey, président des Centurions, et Alexandre, auteur de l'initiative, ont eu le nez creux de proposer ces après-midi découverte.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati