Ciné sous les étoiles était jeudi soir au Square Chabas pour «Made in China»

La 12ème édition de Ciné sous les étoiles continue sa tournée de Chalon-sur-Saône , de quartier en quartiers. Jeudi soir, l'équipe de Cinébus était au Square Chabas pour la comédie «Made in China». Plus de détails avec Info Chalon.

Quand Frédéric Chau et Medi Sadoun, les gendres d'origine chinoise et maghrébine de Claude (Christian Clavier) et Marie (Chantal Lauby) Verneuil dans «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?» (2014) et «Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?» (2019), deux comédies réalisées par Philippe de Chauveron, se retrouvent, ça donne «Made in China».



Comédie réalisée par Julien Abraham, ce film était le choix proposé à l'occasion de la 12ème édition de Ciné sous les étoiles pour le quartier Centre.



«François, jeune trentenaire d'origine asiatique, n'a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d'éviter les questions sur ses origines, jusqu'à mentir en faisant croire qu'il a été adopté.



Mais lorsqu'il apprend qu'il va être père, il réalise qu'il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son XIIIème arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras ouverts par sa famille, à l'exception de son père et de son jeune frère.



Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…»



Coécrite par Frédéric Chau, cette comédie, dans laquelle il joue le rôle principal, aborde les question des clichés sur les Asiatiques, des conflits entre la première et la deuxième génération de Chinois arrivés en France, des mariages mixtes ou des tontines*.



«J'ai bien aimé car c'est exactement comme ça dans nos familles», déclare Seda, jeune Parisienne d'origine sino-cambodgienne, de passage dans notre ville.



«Et pour une fois qu'on voit des Asiatiques dans un film français pour autre chose que les arts martiaux, on va pas se priver (rires)», rajoute, son frère, Sovann.



«Ciné sous les étoiles, c'est une idée géniale! Plutôt que de s'enfermer dans une salle avec ce beau temps, on passe un bon moment en famille et ce film était une fois encore un bon choix», explique de son côté, Monique.



«Ce film était excellent surtout que j'adore Medi Sadoun! L'entendre chanter en chinois, c'était super!», s'enthousiasme Fadila.



Diffusé au Square Chabas, ce jeudi , à 21 heures 30, «Made in China» a réuni plus de 400 personnes, d'après Pierre Laurent, chef de projet événementiel à la mairie de Chalon-sur-Saône et responsable de Ciné sous les étoiles.



Prochain film, mardi 25 août, «Dragons 3 : Le monde caché» (2019), un film d'animation réalisé par Dean DeBlois, pour le quartier Saint-Laurent, à 21 heures 30, aux Granges Forestier.



* Formule tirant son nom d'un banquier italien du 17ème siècle, Lorenzo Tonti qui l'a imaginée en 1653, la tontine est ne opération par laquelle plusieurs personnes constituent un fonds commun pour pouvoir profiter d'un revenu. Le capital est réparti entre les associés à la fin du contrat.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati