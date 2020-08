L'ANLCI, Clefs 71 et Pel' Mel' en première ligne dans le combat contre l'illettrisme

La lutte contre l'illettrisme est une priorité nationale. À l'occasion des Journées Nationales d'Action Contre l'Illettrisme, l'ANLCI, Clefs 71 et Pel' Mel' organisent des évènements dont les objectifs sont de susciter une prise de conscience sur l'illettrisme et d'informer sur les solutions à apporter à ce problème majeur qui touche 2,5 millions de personnes en France. Plus de détails avec Info Chalon.

Lire, c'est comprendre.

Écrire, c'est s’exprimer et être compris.

L'illettrisme désigne la situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis — ou qui a perdu — la maîtrise de la lecture et de l'écriture, en raison notamment d'apprentissages trop fragiles. Dès lors, cette personne ne possède pas les compétences de base pour être autonome dans les situations simples de la vie courante et se trouve particulièrement exposée au risque d'exclusion sociale.



Souvent invisible, l'illettrisme est pourtant une réalité. 2,5 millions de personnes se trouvent en situation d'illettrisme, soit 7 % des personnes ayant été scolarisées en France et âgées de 16 à 65 ans*.

À noter que la moitié exerce un emploi.



Les évaluations menées dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) soulignent que, si 81,8 % des jeunes Françaises et Français de 17 ans ou plus sont des lecteurs efficaces, 9.6 % sont en difficulté de lecture parmi lesquels 4,1 % sont en grande difficulté.



L'expérience des acteurs de terrain, tels que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) s'appuie sur un réseau de chargés de mission nationaux et régionaux, permet de relever une multiplicité de causes qui souvent se combinent entre elles :



■ Un passé scolaire douloureux, des situations de rupture, de difficultés familiales, professionnelles, sociales, des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire entraînant l'effritement des compétences de base (lire, écrire, compter) car pas assez utilisées, pratiquées ou encore des problèmes de santé.



Des causes multiples ayant pour conséquences :



♦ Isolement social et culturel

♦ Repli sur soi

♦ Emplois pas ou peu qualifiés sans possibilité d'évolution

♦ Dévalorisation de soi

♦ Difficulté pour accéder aux services et aux soins

♦ Illectronisme**.



«C'est un long travail sur soi, il faut parfois deux ans avant qu'une personne enclenche un travail de réapprentissage», nous explique Véronique Gervaud, animatrice coordinatrice de Clefs 71 à la Mission Locale du Chalonnais.



La lutte contre l'illettrisme est une priorité nationale



Agir contre l'illettrisme, c’est permettre à chacun d’acquérir ou de réacquérir ce socle fonctionnel, cette base de la base en lecture, écriture et calcul, ces compétences de base nécessaires aux actes simples de la vie quotidienne, pour être plus autonome dans sa vie familiale, professionnelle et citoyenne.



«Il faut rester humble et s'adapter la personne», déclare, Danielle Berthier, présidente de Pel' Mel' depuis 11 ans.



Pel' Mel' pour «Pour Exister Librement Mieux Écrire Lire», est une association créée en 1995, créée en 1995 par un petit groupe de dix bénévoles sensibilisés aux difficultés d'insertion et d'autonomie liées à l'illettrisme.



Notons également que la notion d'illettrisme, directement liée aux transformations sociétales et à ses exigences sociale, culturelles, politiques et économiques, évolue en permanence dans une société ou les exigences augmentent.



«Ça commence par la mise en confiance», précise Véronique Gervaud.



Dans le cadre des Journées Nationales d'Action Contre l'Illettrisme (JNACI), qui ont lieu du 7 au 13 septembre, l'ANLCI, Clefs 71 et Pel' Mel' organisent des évènements dont les objectifs sont de susciter une prise de conscience sur l'illettrisme et de mieux informer les personnes en situation d'illettrisme que des solutions existent.



Dans le cadre de cette semaine consacrée à la lutte contre ce problème majeur, 5 portraits seront diffusés sur Radio Prévert (105,9 FM), chaque matin, entre 10 heures et 10 heures 30.



Une exposition intitulée «L'Illettrisme» sera présentée, en parallèle, dans différents lieux du Grand Chalon, comme les maisons de quartier de Chalon-sur-Saône (Stade, Près Saint-Jean, Plateau, Aubépins, etc) ou les mairies de Chalon-sur-Saône et de la 1ère couronne (Saint-Marcel, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Saint-Rémy, etc).



«Par le biais de ces actions, nous espérons sensibiliser le grand public à ce sujet», indique Danielle Berthier.



Si vous souhaitez devenir bénévole, vous investir dans la lutte contre l'illettrisme, les membres de Clefs 71 et de Pel' Mel' seront ravis de vous renseigner :



Contact :



Clefs 71

Tél. (fixe) : 03.85.93.93.00 ou rendez-vous avec Véronique Gervaud au 49, Avenue Boucicaut, 71100 Chalon-sur-Saône.



Pel' Mel'

Tél. (portable) : 06.82.41.00.03 ou rendez-vous avec Danielle Berthier au 2, Allée Louise Mchel, 71100 Chalon-sur-Saône.



* Source INSEE, enquête 2012 «Information et vie quotidienne».

** Néologisme qui désigne le manque ou l'insuffisance de connaissances nécessaires à l'utilisation des outils électroniques. Il est une transposition de la notion d'illettrisme dans le domaine du numérique.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati