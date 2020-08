Retour en images sur le dernier concert au Port Villiers avant la rentrée

Du 15 au 30 août, seize concerts gratuits ont été proposés au Port Villiers, dans la cadre de la deuxième quinzaine de la 6ème édition des Guinguettes. Hier, le Nolla Kollectiv' Brass Band était le dernier concert avant la rentrée des classes. Retour en images avec Info Chalon.

Sur l'Esplanade du Port Villiers, il faisait bon, le soir venu, se prélasser, danser ou se restaurer, dans le cadre de la 6ème édition des Guinguettes.



Cet évènement a été reconduit par la municipalité de Chalon-sur-Saône, sur deux périodes, du 14 au 26 juillet et du 15 au 30 août.



Moment festif et populaire, les Guinguettes ne seraient pas tout à fait ce qu'elles sont sans musique, c'était donc l'occasion d'écouter tous les soirs, à 20 heures, des concerts gratuits.



12 concerts pour la 1ère période et 16 pour la 2ème.



Hier, c'est le Nolla Kollectiv'Brass Band qui clôturait l'édition 2020 de Chalon en mode guinguette.

Jeune collectif Chalonnais créé en 2017, le Nolla Kollectiv'Brass Band explore la musique typique des fanfares afro-américaines de La Nouvelle Orléans et plus précisément des second-line, ensembles de cuivres et percussions qui accompagnent la vie sociale d'un quartier et qui puise ses sources dans le Jazz New Orleans.



Fini, les Guinguettes!



Rendez-vous l'année prochaine pour retrouver ces moments agréables qui permettaient de se retrouver sur les bords de Saône et de profiter de la douceur des soirées estivales.



Et maintenant, place à la rentrée!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati