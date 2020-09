Une nouvelle école de danse hip-hop ouvre ses portes à Chalon-sur-Saône, l'Impact' School

L'ouverture de l'Impact' School est programmée pour le lundi 7 septembre. Une nouvelle école de danse Chalonnaise 100% hip-hop qui devrait rapidement trouver son public. Plus de détails avec Info Chalon.

Après 10 années passées à travailler avec diverses structures telles que les écoles de danse, associations et conservatoires de Saône-et-Loire, la Compagnie Flex Impact' et son directeur artistique, Florian Chalumeau, décident de mettre leur expérience, leur savoir, leur vision de la danse et leur univers artistique à profit pour leur propre structure : une école de danse spécialisée en danse hip-hop.



Les cours débuteront le lundi 14 septembre.



Durant l'été, des pré-inscriptions ont été réalisées ce qui a permis à bon nombre d'élèves de réserver leurs places au sein des cours.



Pas de panique, pour celles et ceux qui seraient intéressés, un certain nombre de places sont encore disponibles.



Les inscriptions auront lieu aux dates suivantes : lundi 7 septembre et mercredi 9 septembre, de 17 heures à 19 heures 30.



Les cours seront assurés par Florian Chalumeau, également chorégraphe de la Compagnie Flex Impact'.



LA NOUVEAUTÉ : des cours de danse hip-hop pour adultes!



Ouverts à tous, débutant ou confirmé. Il s'agit d'un cours loisirs, pour retrouver ou maintenir une forme physique, travailler la coordination, travailler l'écoute musicale, découvrir des ateliers chorégraphiques, le tout dans une ambiance décontractée et conviviale.



Les élèves seront formés à la danse hip-hop, notamment au breakdance (nouvelle discipline retenue pour les Jeux Olympiques de Paris 2024), avec la possibilité de s'exprimer sur scène lors de spectacles et représentations mais aussi préparer pour les battles* et aux concours de danse chorégraphique.



Au programme, durant l'année : plusieurs représentations prévues pour les élèves de l'Impact' School, participation à des stages, des battles et concours mais aussi assister aux spectacles programmés dans les saisons culturelles du territoire.



Les cours sont dispensés à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône, dans les studios de danse au 1er étage.



Petit mot de la part de Florian Chalumeau :

«Chalon-sur-Saône est une ville accueillant la culture hip-hop depuis des années. Sur scène à l'Espace des arts, dans la rue lors du célèbre festival Chalon dans la Rue et au sein de diverses structures faisant confiance à notre art urbain.

Depuis les années 90, plusieurs générations de danseurs se sont succédé, laissant derrière eux, un héritage aux générations suivantes.

En 2020, après 10 ans à avoir démarré un travail de transmission et d'apprentissage auprès de la jeunesse, il me semblait essentiel d'avoir une structure accueillant toutes générations et tous niveaux confondus. Une façon de faciliter et approfondir l’échange et le partage.

Au delà d'une activité sportive, physique et culturelle, l'envie est aussi de favoriser le lien social».

IMPACT' SCHOOL | URBAN DANCE

L'intelligence du corps, la puissance de l'esprit.

Adresse :



Maison des Sport (1er étage)

2 Rue du 11 Novembre 1918

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires des cours :



Lundi

De 17 heures à 18 heures : Enfants débutants (à partir de 6 ans).

De 20 heures à 21 heures : Hip-hop adultes

Mercredi

De 17 heures à 18 heures : Enfants débutants-intermédiaires

De 18 heures à 19 heures : Préparation concours & battles

De 20 heures à 21 heures 30 : Adolescents avancé

Samedi

De 14 heures à 15 heures 30 : Adolescents intermédiaires

Contact :



Tél. (portable) : 06.29.71.56.20

Adresse électronique (e-mail) : impactsch[email protected]

Site Internet : www.impact-school.fr



* Terme de la culture hip-hop issu l'anglais «bataille» avec le sens de «joute» en français) désignant une compétition entre rappeurs ou bboys (danseurs hip-hop) échangeant leurs meilleurs passages spontanés, dont l'issue se juge grâce à un jury qui peut se constituer de 3 ou 5 personnes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati