Chalon-sur-Saône : Rentrée scolaire 2020/2021 à l’école Vivant Denon

264 écoliers répartis en 10 classes soit une moyenne de 26,4 de moyenne d’élèves par classe !

Lors de la rentrée, les écoliers sont toujours un peu inquiets de savoir comment ils vont être répartis dans les classes. Si certains poussaient un « ouf » de soulagement en lisant les listes apposées aux quatre coins de la cour et correspondant aux classes constituées, nos chères petites têtes blondes étaient très contentes, néanmoins, de retrouver leurs copains et copines de l’année dernière.

Le Directeur de l’Ecole Primaire Vivant Denon, Monsieur Pascal Voisin confiait à info-chalon.com : « Cette année, ce sont 264 écoliers qui ont été recensés au sein de notre école et qui vont être répartis de la façon suivante : 2 classes de CP, 2 classes de CE1, 1 classe de CE2, 1 classes de CE2-CM1, 2 classes de CM1 et 2 classes de CM2 ! ».

Rappelons que les élèves doivent commencer l’année en musique suite à une consigne ministérielle !

Pour assurer cette transition entre vacances et rentrée, on constatait que beaucoup de parents étaient venus assister à la rentrée de leurs enfants.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône précisait : « Nous sommes dans la stabilité des effectifs avec 3860 enfants qui ont fait la rentrée scolaire 2020/2021 en école primaire et maternelle. 1396 enfants en maternelle contre 2464 en école primaire. Ce matin, par exemple, à Vivant Denon nous sommes à 264 écoliers et 106 enfants en maternelle. Je tiens à préciser également que la municipalité a engagé de nombreux travaux dans les différentes écoles primaires et maternelles de Chalon-sur-Saône au cours du premier semestre 2020. Ici par exemple pour une valeur de 100 000 euros, Maurice Cortot 9000 euros, école du chagall-Picasso 40 000 euros, l’Ecole de l’Est 13 000 euros, Jean Moulin 18 000 euros, Aubépins 23 000 euros, Bourgogne 25 000 euros. Je souhaite bien sûr à toutes et à tous une bonne rentrée ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence d’Amelle Deschamps, 2e adjointe, en charge des affaires scolaires.

