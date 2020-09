Les Picards, Stéphanie et Franck reprennent le 44 à Chalon sur Saône

Le 44 Grande Rue, enseigne bien connue à Chalon sur Saône, change de propriétaires. L'occasion de souhaiter la bienvenue à Stéphanie et Franck qui nous viennent de Compiègne.

C'était jour de rentrée aussi ce mardi pour Stéphanie GRUBER et Franck HESLOUIS qui ont réouvert le 44... situé Grande Rue. Enseigne bien connue des Chalonnais pour ses gaufres et autres délices du genre. Venant de Compiègne, le couple cherchait une affaire, dans une ville moyenne et c'est Chalon sur Saône qui a retenu leurs attentions, alors que les enfants de Franck se partagent entre Troyes et Lyon. Pas de changement majeur pour le 44, et toujours le souci de proposer des produits locaux avec la même qualité au rendez-vous. Au déjeuner, tarte salée/salade seront toujours de la partie.

L'établissement est fermé les dimanche et lundi. Ouverture mardi et jeudi de 12h à 19h et les mercredi, vendredi et samedi de 8H30 à 19H non stop.

A noter que le 44 proposera très prochainement la possibilité d'acheter et de se faire livrer les 50 références de thé ou café.

A découvrir donc....

Laurent Guillaumé