F6KMF Le Club des Radio Amateurs Chalonnais surfe sur les ondes

Une porte ouverte, les 5 et 12 septembre 2020, pour mieux faire connaitre un loisir technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission.

Le Club des Radio Amateurs Chalonnais organise une porte ouverte pour promouvoir et faire connaitre ce loisir.

Rendez-vous les samedis 5 et 12 septembre 2020 de 14h à 17h30 à la maison des associations Espace Jean Zay, 3ème étage, 2 Rue Jules Ferry à Chalon sur Saône.

L'activité radioamateur permet d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio, de la transmission et de l'électronique. Cela permet aussi de tisser des liens d'amitié avec les autres radioamateurs de différents pays. Il est possible de pratiquer cette activité à tout âge.

Si le monde des ondes vous intéresse, cette porte ouverte est le moment opportun pour découvrir les moyens et le matériel.

Le Covid est toujours présent, les mesures barrières aussi et seront appliquées pour ces portes ouvertes.

C.Cléaux