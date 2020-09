«Beauty Live», tout pour les beautés africaines et afro-descendantes à Chalon-sur-Saône

Ouverte en novembre 2019, «Beauty Live» est une adresse qui tient à la fois lieu de salon de coiffure mixte et de boutique proposant des produits cosmétiques et tout ce qui attrait à la coiffure afro, de la brillantine à la perruque en passant par le masque capillaire ou le soin nourrissant; le tout à deux pas du centre-ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Impossible de la rater lorsqu'on passe dans la Rue du Docteur Mauchamp, «Beauty Live» est le fruit d'une collaboration entre deux frères, Willy et Cédric Takoudjoun, respectivement 36 et 28 ans.



Si Cédric est Chalonnais de longue date, Willy, originaire de Suisse, s'est installé dans notre ville, depuis deux ans.



«Beauty Live», c'est 80 M2 de produits cosmétiques au service de la beauté noire et métissée (mais pas que!), à deux pas de la Place de Beaune.

Les frères Takoudjoun sont secondés dans cette aventure par deux excellents coiffeurs, Awa Diallo, 38 ans, aussi hyper professionnelle qu'agréable avec la clientèle, et le très sympathique Nelson Patrick, 28 ans, qui n'a pas son pareil pour mettre à l'aise celle ou celle qui passe entre ses ciseaux.



Si Awa ne coiffe que les dames, Nelson est un coiffeur mixte.



Ouverte en novembre 2019, «Beauty Live», c'est une équipe dynamique au service des beautés ébènes.



Envie de naturel ou de dompter les cheveux crépus et frisés? Ce sont des experts dans l'art de satisfaire une clientèle concernée par des coiffures ayant du volume. «Beauty Live» propose des prestations de frisage et défrisage de cheveux ainsi que des produits pour peaux sèches.



Ici, pour les hommes, c'est sans rendez-vous.

«Enfin, sauf pour les dreadlocks. Car, étant donné le temps qu'on peut passer à les faire, il est vivement conseillé de rendez-vous», nous précise Nelson.



Pour les dames, c'est avec rendez-vous, certaines prestations peuvent aller jusqu'à six heures contre une moyenne de 30 à 45 minutes pour un homme.



Certes, les tresses ou les mèches mettent du temps, mais ne faut-il pas souffrir pour être belle, mesdames?



Notons que c'est le moment idéal pour bavarder.



«Mon établissement est principalement centré sur la coiffure africaine. On fait les tissages, les rastas, les dreadlocks, comme vous l'expliquait Nelson, des dégradés pour les coupes hommes, les tendances venues des États-Unis. Côté boutique, on a un large choix en produits beauté, que ce soit pour le corps ou l'entretien des cheveux, les huiles, les shampoing, aussi bien pour la repousse que les cheveux cassés, un peu de tout en fait. Tout ce qu'il faut pour une belle coupe et une belle peau», nous explique Willy, lorsqu'on lui demande de présenter l'établissement qu'il co-gère avec son frère.



Véritable espace pluriel, multiethnique, ouvert à toutes les demandes de conseils beauté, les clientes et clients sont d’ailleurs d'origines très variées et la gamme de produits adaptée aux différentes natures de peaux ou de cheveux.



Ah oui, il faut préciser que «Beauty Live», ce n'est pas qu'un salon de coiffure afro mais une boutique qui propose également un large choix de produits cosmétiques afro, une gamme très complète de fond de teint pour peux foncées, des produits pour cheveux multiculturels, teintures pour cheveux, de la brillantine pour ces messieurs et des perruques.



«Nous faisons également les perruques pour les personnes atteintes de cancer. Ce sont des perruques spéciales et là, c'est sur commande», déclare, à ce propos Willy.



Rappelons que les soins de peau, produits capillaires, maquillages, les produits cosmétiques font culturellement partie de l’art de vivre à l'africaine.



Autant de produits qui répondent bien au besoin d'affirmation des clients et des clientes surtout en ce qui concerne leur apparence et au souci impérieux de coller aux tendances du moment.



C'est la clientèle qui en parle le mieux, à l'instar de Fanny.



«J'ai découvert le salon par une amie. Je lui ai dit que je ferais un tour et puis depuis, ça fait deux fois que je reviens ici. Mes frères, je crois, sont déjà venus ici et mon fils aussi vient assez souvent. Quand on sort d'ici, on est content donc ça me paraît logique de revenir», nous indique-t-elle.



L'adresse idéale avant vos soirées ou tout simplement être belle et bien dans sa peau!

Adresse :



Beauty Live

Coiffure & Vente de produits cosmétiques afro

5, Rue Docteur Mauchamp

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :



De lundi à jeudi : De 9 heures à 18 heures

Vendredi et samedi : De 9 heures à 19 heures

Fermé le dimanche

Contact :



Tél. (portable) : 07.67.70.49.30

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Beauty live by vk

Instagram et Snapchat : beauty.live71

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati