Appel à participation aux Conseils de quartier

Les instances participatives initiées il y a plusieurs années par l’équipe municipale permettent à des Chalonnais de tout âge de contribuer activement au quotidien de Chalon. Et si vous postuliez pour intégrer l’un des conseils de votre ville ?

Le quotidien de Chalon se bâtit avec toutes les bonnes volontés. Une démocratie locale dynamique est indispensable pour que les décisions prises par la Ville répondent au mieux aux attentes et aux besoins des habitants. Depuis plusieurs années, l’équipe municipale menée par Gilles Platret s’est engagée à associer la population aux projets qui impactent son quotidien. Pour favoriser les conditions d'expression, de consultation et de participation, la Ville a notamment créée dix conseils de quartier, lieux d’échanges et de construction devenus indispensables à la bonne évolution de notre ville. Ils permettent à des dizaines d’habitants, de commerçants et d’acteurs associatifs de s’impliquer et d’apporter leur contribution sur les thématiques participant à l’amélioration du cadre de vie.

Comment candidater aux conseils de quartier ?

Les conseils de quartier sont composés de 12 personnes âgées de plus de 16 ans, désireuses de représenter et d'agir pour leur quartier. Les membres se réuniront une fois tous les deux mois à minima, hors périodes de vacances scolaires, dans une salle.

Le prochain mandat des conseils de quartier débutera en janvier 2021, pour une durée de deux ans. Des critères de parité, d'équilibre géographique et entre les tranches d'âge permettront de départager les candidatures reçues.

Les bulletins de candidature sont disponibles à l’accueil de la mairie

Les bulletins de candidature sont à retourner avant le 13 novembre 2020 :