Inauguration des vestiaires, un atout important pour le Golf de Chalon

Attendus depuis de longs mois, les vestiaires, inaugurés ce vendredi, constituent un « plus » pour le Golf de Chalon.

Le Golf de la Roseraie dispose désormais de magnifiques vestiaires. Des vestiaires flambant neufs inaugurés ce vendredi après-midi par Sébastien Martin, président du Grand Chalon, en présence notamment de Philippe Finas, adjoint chargé des sports, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, Joëlle Schwob, maire de Châtenoy-en-Bresse, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon chargée des sports, Bruno Rochette, conseiller municipal de Chalon, délégué aux relations avec les associations sportives, Gilles Véchambre, directeur du service des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, et Philippe Dorier, président de l’AS Golf.

Des vestiaires qui ont été réalisés dans l’ancien logement du gardien du parc de loisirs Saint-Nicolas. Un projet qui a mis du temps à se concrétiser, comme l’a rappelé le président Martin. Mais cela valait le coup de patienter... Le nouvel équipement comporte en effet un vestiaire messieurs et un vestiaire dames, tous les deux d’une capacité de 10 à 15 personnes, un vestiaire sanitaire PMR (Personne à Mobilité Réduite), un sanitaire classique ainsi qu’un local pour les pros. Deux emplacements sont également réservés aux personnes en situation de handicap à proximité des vestiaires.

100 000 € de travaux financés par le Grand Chalon

Les travaux ont commencé fin février et auraient dû se terminer fin avril. Mais en raison du long confinement lié au Covid-19 ils ne se sont finalement achevés que fin juillet. Sébastien Martin s’est félicité que ces travaux, dont le coût est de 100 000 € entièrement pris en charge par le Grand Chalon, aient été effectués par sept entreprises du bassin chalonnais. Entreprises dont les responsables étaient présents à l’inauguration.

D’une grande utilité

Eric Morin n’a pas manqué de souligner que cet équipement représentait « un pas important » pour le Golf de Chalon. Et son manager d’expliquer « Nous accueillons de plus en plus d’épreuves fédérales. C’était le cas hier et aujourd’hui (NDLR : jeudi 3 et samedi 4 septembre) avec le Trophée seniors. Ce sera encore le cas à la fin du mois avec le championnat interrégional de ligue promotion messieurs. La majorité des joueurs viennent de l’extérieur et seront heureux de prendre confortablement une petite douche avant la remise des prix. Nous recevons des golfeurs suisses, britanniques, néerlandais, ils aiment bien se changer avant de visiter notre région. Ces locaux vont nous permettre d’évoluer ».

Avis partagé par le président Dorier. « Ces vestiaires vont nous être d’une grande utilité » a-t-il ajouté. « Avoir un golf bien équipé participe à l’attractivité du territoire » a estimé Sébastien Martin, qui a indiqué que les agglomérations de taille moyenne comme celle de Chalon avaient une opportunité à saisir après la pandémie du Covid-19.

Gabriel-Henri THEULOT