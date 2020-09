L'intervention a eu lieu rue Jules Ferry à Chalon sur Saône.

Une vingtaine de sapeurs pompiers a été mobilisée pour un feu d'appartement dans un immeuble situé entre la rue du Maréchal Juin et la rue Jules Ferry. Selon les premières informations, l'incendie aurait pris dans une chambre avant de s'étendre vers 16H30. Plus d'infos plus tard.