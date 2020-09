Le musée Denon à Chalon-sur-Saône donne à voir une partie de ses trésors

Le vernissage de l’exposition « Trésors déconfinés » a eu lieu hier soir. Les trésors du musée sortis des réserves sont visibles dès aujourd’hui dans une petite salle intimiste. À découvrir ou redécouvrir seul ou en petit comité.

La crise sanitaire de la Covid 19 aura incité à s’interroger, se réinventer et imaginer une autre approche des publics accueillis dans les lieux culturels ; se mettre en rang notamment en fortifiant plus encore les partenariats pour faire face à la situation et proposer une offre toujours de qualité afin de continuer à transmettre, à se rencontrer… créer du lien. Hier, c’est un petit comité qui a apprécié de se retrouver autour de quelques trésors du musée Denon, déconfinés pour leur quasi majorité des réserves du musée, dont les fonds riches et diversifiés permettent de nous émerveiller devant leur rareté, esthétisme, intérêt archéologique ou historique.

Brigitte Maurice-Chabard, Conservatrice en Chef, Directrice des musées de Chalon-sur-Saône, en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et de Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture, s’est lancée dans une explication passionnante concernant chaque trésor présenté dans le cadre de cette exposition qui vaut le détour et restera en place jusqu’au 10 janvier 2021. De vifs remerciements ont été adressés lors des prises de parole aux équipes des musées, à la Société des Amis du musée Denon, aux donateurs privés et partenaires…

Du néolithique au 20e siècle, objets archéologiques, peintures, sculptures, objets liturgiques, dessins, gravures vous attendent dans ce musée municipal de beaux-arts et d' archéologie, anciennement école de dessin gratuite, situé place de l’Hôtel de Ville. Venez découvrir ces trésors extraordinaires et précieux dont la crosse épiscopale dite de Saint-Loup datant du 12e siècle, la sépulture de Balleure du 5e siècle après-J.-C, le poignard d’Allériot, retrouvé dans le lit de la Saône, les merveilleuses miniatures sur ivoire de l’artiste chalonnaise Alice Paquelier-Gaiffe, née en 1873.

Musée Vivant Denon, ouvert tous les jours sauf les mardis et jours fériés (9h30 - 12h et 14h - 17H30).

SBR