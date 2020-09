Suite à un souci technique, info-chalon.com publie une série de naissances non traitées pendant l'été. Margaux est venue agrandir la famille de Guillaume et Stéphanie Meline qui habitent à Mellecey, le 17 Août 2020. Elle fait le bonheur de ses parents, et de son grand frère Maxence.

Pour voir toutes les dernières naissances sur info-chalon.com