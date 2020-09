En zone commerciale de Chalon Sud, les arrières-boutiques qui interpellent

Un fidèle d'info-chalon.com a tenu à partager son agacement.

Elles sont de moins en moins rares ces décharges sauvages sur l'agglomération chalonnaise. Un paradoxe quand on sait l'amplitude horaire et les services proposés par le Grand Chalon en matière de gestion des déchets ménagers. C'est à se demander le sens de la mobilisation toujours plus grande de moyens alors que le comportement de certains ne va que dans le sens contraire. En zone commerciale sud, derrière les boutiques, un fidèle d'info-chalon.com a souhaité partager son agacement de voir fleurir ce genre de déchets.