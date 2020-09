Décès de Vincent Chatelet - "Nous avons perdu plus que le directeur du Colisée" pour Christine et Dominique Juillot

"C'est avec une immense peine que nous apprenons le décès de Vincent CHATELET dont le corps a été retrouvé ce matin à l'issue d'une battue à laquelle certains membres de l'ELAN participaient.

Nous perdons beaucoup plus que le directeur du Colisée dans lequel évolue la majeure partie de nos équipes, mais un ami tellement Vincent était proche et dévoué à l'ELAN, à tous ses personnels et bénévoles.

Nous adressons mon épouse et moi même au nom de l'ensemble du club toutes nos condoléances à ses parents, sa famille, ses amis et tous ses collègues de travail et les assurons de notre solidarité et de notre amitié dans ce drame qui nous touche tous très profondément."