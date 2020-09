3e tour de Coupe de France : FC Chalon 2 – Quetigny 1, une victoire avec les tripes

Un vrai match de Coupe de France. Résumé, déclaration et photoreportage info-chalon.com

Le F.C Chalon recevait ce samedi soir à 18 heures sur son terrain emblématique « Jean Pierre Adams » une équipe de Côte d’Or, Quetigny. Une équipe qui comme Chalon a très mal commencé son championnat en s’inclinant sur son terrain 0 à 3 contre Is-Selongey. Néanmoins, l’équipe présentée par le coach quetignois Antony Morlot avait bien fière allure sur le terrain. Du côté Chalonnais, l’entraineur, Samuel Belorgey avait misé sur la jeunesse avec une équipe d’une moyenne d’âge de 21 ans. Cette rencontre restait sur une opposition de Coupe de France, c’est à dire qui se joue sur un match où tout peut arriver. Chalon, comme son adversaire, n’avait rien à perdre et devait se rassurer et récupérer un peu de confiance en vue des prochaines échéances. Que s’est-il réellement passé ?

Résumé de la rencontre

Temps : Nuageux Terrain : Pelouse Conditions : Vent Nord / Sud

Affluence : 300 personnes

Carton jaune pour FC Chalon : Kibouka (32’), Fromont (60’), Sangaré (89’)

Carton jaune pour Quetigny : M’Bala (55’), Seffih (87’)

Carton rouge pour Quetigny : Fofana et Mbala (91’)

Changements pour le FC Chalon : Hadj par Vyanik et Sogorb (A) par Desso (62’),Bouhrou par Sangare (72’)

Changements pour Quetigny : Lamrani par M’Bala (45’), Valdanov par Halle (55’), Berrabha par Camara (72’)

Très bon arbitrage de monsieur Yohann Huot-Marchand assisté de messieurs Rachid Sellak et d’Anthony Lambert

Délégué du match Jean Paul Mathey

On voulait un match de ‘Coupe’ avec du rythme et de l’engagement ? On a eu un vrai match de ‘Coupe’ avec deux équipes qui ont joué sur un rythme endiablé en première et deuxième mi-temps. Si les chalonnais avaient commencé par un match compliqué en championnat samedi dernier contre Cosne-sur-Loire, match où les chalonnais avaient produit un match très moyen, là, ils se sont bien racheté en produisant un jeu séduisant alliant de la combativité et des valeurs footballistiques retrouvées. Oui, les chalonnais ont mouillé le maillot et c’est d’ailleurs grâce à cet engagement de tous les instants qu’ils ont décroché cette belle victoire collective. Les hommes de Samuel Belorgey ont redressé la tête de bien belle manière et doivent désormais concrétiser leur potentiel en championnat.

Résumé de la première mi-temps :

Chalon se montre entreprenant en début de partie avec cette passe en profondeur sur Kassi qui après une action de une /deux avec Bouhrou et un centre tendu, arrive dans les pieds de De Chanterac dont le tir tendu voit le ballon être repoussé par Elorza, le portier quetignois (2’). Une nouvelle action dangereuse pour les Côte d’Orients quand sur une passe en profondeur sur le Chalonnais Hadj, celui-ci prend tout le monde de vitesse pour se présenter seul devant Elorza mais une nouvelle fois le gardien quetignois gagne son duel face à l’attaquant chalonnais (8’). Chalon pousse mais se fait surprendre en contre sur une action rapidement joué par Seffih (N°10) qui sert idéalement Gaougaou (N°7) aux 16 mètres des buts chalonnais dont le tir puissant à ras de terre voit le ballon être détourné d’un beau plongeon par le portier chalonnais Raphanel (17’). Chalon qui est tout prêt de boire la tasse quand sur un corner sur le but visiteur, le contre mené par les quetignois est tout prêt d’aboutir avec Fofana (N°8) qui sert en profondeur Gaougaou qui seul face au goal chalonnais se troue complètement (19’). Des chalonnais qui vont trouver la faille sur une action venant du jeune Kibouka, le ballon arrive dans les pieds de Bouhrou qui lance idéalement Kassi. Le reste n’est que du pur bonheur. L’ailier gauche chalonnais enrhume en vitesse et en drible son adversaire et se présente seul devant le portier quetignois qu’il mystifie d’une frappe entre les jambes (FC Chalon 1 Quetigny 0, 20’). Chalon continue de pousser avec cette action menée à trois : Kassi tout d’abord qui se défait du marquage de son défenseur pour un relai sur Bouhrou qui décale De chanterac dont la frappe passe au-dessus de la lucarne du gardien de Quetigny (25’). Chalon toujours sur une action construite par Bouhrou qui sert en profondeur Hadj qui prend tout le monde de vitesse mais voit son tir être repoussé de pied par le gardien de Côte d’Or (31’). Ensuite ce sont deux nouvelle actions chalonnaises avec Bouhrou tout d’abord qui voit sa frappe être repoussée par Elorza et par Hadj dont le tir est une nouvelle fois repoussé par le goal visiteur (32’ et 34’). Ensuite le jeu s’équilibrera jusqu’à la mi-temps qui sera sifflée sur le score de 1 à 0 pour le FC Chalon.

Résumé deuxième mi-temps :

Si la reprise est assez équilibrée, c’est une faute défensive et l’opportuniste Kassi qui va faire basculer la rencontre. Alors que l’on tente de reconstruire depuis l’arrière côté Quetigny c’est un ballon assez appuyé que donne Anyouzo’o à son gardien qui va commettre une faute en contrôlant mal son ballon. Il n’en fallait pas plus pour le feu follet Kassi qui contrait le portier quetignois et qui s’en allait tranquillement avec le ballon pour le glisser au fond des filets. (FC Chalon 2 Quetigny 0, 52’). Néanmoins Quetigny n’abdique pas pour autant et, il est tout prêt d’ouvrir la marque quand sur une passe en profondeur Berrabha voit Raphanel avancé et en profite pour tenter un tir lobé mais le ballon s’écrase sur la transversale (57’). Quetigny va réduire la marque suite à un débordement côté gauche de M’Bala dont le centre va trouver Gaougaou. La frappe puissante de l’ailier droit de Côte d’Or est repoussée par Raphanel mais Seffih qui a bien suivi, propulse le ballon d’une frappe sèche dans le petit filet de Raphanel qui ne peut rien faire (FC Chalon 2 Quetigny 1, 61’). C’est une nouvelle fois le virevoltant Kassi qui sert idéalement Desso dont la frappe rase le poteau droit de Elorza (70’). En cette fin de match Quetigny pousse pour égaliser et suite à un débordement de Buffler, ce dernier repique au centre et décroche un tir puissant, ballon qui va s’écraser sur le poteau gauche de Raphanel complètement battu avant de revenir en jeu (85’). Les dernières minutes sont chaudes, très chaudes pour Chalon car Quetigny veut coûte que coûte égaliser mais c’est sans compter sur la détermination chalonnaise et une nouvelle fois sur l’abnégation de Kassi qui se bat comme un beau diable. L’ailier gauche chalonnais récupère le ballon afin de servir idéalement Vyanik qui s’en va seul défier le portier quetignois mais qui est stoppé irrégulièrement par le dernier défenseur revenu en toute hâte. Le chalonnais s’écroule et l’arbitre sortira la biscotte rouge pour le dernier défenseur de Quetigny. S’en suivra à nouveau une altercation avec l’arbitre qui sortira un deuxième carton rouge pour les joueurs de Côte d’Or. Même si le coup franc ne donnera rien, l’affaire est bien pliée et les chalonnais peuvent exulter de joie au coup de sifflet de l’arbitre.

Côté journalistique, on a aimé :

Côté chalonnais : Si toute l’équipe est à féliciter, mention spéciale toutefois pour la défense chalonnaise, pour le jeune Kibouka qui ne manque pas de talent, pour le duo De Chanterac- Sogorb. Mais un joueur à crever l’écran par ses débordements, son altruisme et son opportunisme, c’est le jeune Kassi, un sacré numéro!

Côté Quetigny : on a aimé les prestations de Nwafo Kamga (N°5), Ngangmo (6), Gaougaou (N°7), Berrabha (11) et Seffih (N° 10)

Après le match, Samuel Belorgey le coach chalonnais confiait à info-chalon.com : « Tout d’abord, c’est une victoire méritée ! Nous nous sommes remobilisés par rapport au non match de la semaine dernière et là nous avons montré un tout autre visage, avec des valeurs car nous étions très revanchards. Je suis très satisfait même s’il s’agit que d’un 3ème tour de coupe mais nous avons joué contre une belle équipe et toutefois nous avons produit du jeu puisque à mon avis on doit tuer le match en première mi-temps. Je suis vraiment satisfait et je suis très fière de mes gars car rappelons le, ce sont des jeunes joueurs avec une moyenne d’âge de 21 ans ! ».

