Retour en images sur la fête des quartier Paix-Charreaux et Centre

Samedi après-midi, la fête des quartiers Paix-Charreaux et Centre était organisée au Square Chabas. Retour en images avec Info Chalon.

Samedi, il n'y a pas que la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine et l'inauguration du parc Eugène Freyssinet, les quartier Paix-Charreaux et Centre étaient en fête, au square François Chabas.



Il faut dire que ce rendez-vous annuel, devenu incontournable, a gagné du terrain et en popularité.



Au programme, des jeux, des animations pour tous les goûts et tous les âges, à savoir de la poterie et pâte à modeler, des jeux en bois, un atelier cirque,des jeux d'adresse, un atelier basket, un atelier environnement et de l'initiation à l'équitation avec l'écurie de Cortot et le Poney Club de Saint-Christophe.



Ce qui fait la popularité de cette manifestation, c'est la mobilisation des bénévoles des nombreuses associations et des services de la Ville et du Grand Chalon qui se sont pliés en quatre pour offrir une belle fête aux habitants des quartiers Paix-Charreaux et Centre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati