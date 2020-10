Présence plutôt remarquée de L'Appart Fitness à l'ouverture au public du Parc Freyssinet

Samedi, L'Appart Fitness était présent, à l'ouverture au public du Parc Freyssinet. L'occasion pour Info Chalon d'interroger le directeur d'exploitation de plusieurs clubs du réseau dans la région.

Samedi, à 14 heures, le parc Eugène Freyssinet était ouvert au public.



Un espace de verdure dédié au sport et à la détente, à l'entrée Sud de Chalon-sur-Saône, en lieu et place de l'ancienne friche industrielle de la Halle Freyssinet, sur la commune de Saint-Rémy.



Cette inauguration, laquelle suscité un vif intérêt de la part des habitants du Grand Chalon, venus en grand nombre, a été l'occasion de quelques démonstrations d'associations sportives ou de remises en forme, à l'instar de L'Appart Fitness, partenaire de la municipalité de Chalon-sur-Saône.



L'Appart Fitness, c'est 13 clubs en Saône-et-Loire et en Côte-d'Or, dont 3 établissements sur Chalon-sur-Saône et Châtenoy-le-Royal, soit plus de 3000 adhérents.



«Cette inauguration était l'occasion de faire connaître notre activité, le fitness, la remise en forme et plus particulièrement le cross training pour un public très large, de 7 à 77 ans, dans l'absolu, mais surtout avec de l'encadrement professionnel et de l'humain», nous indique Damien Menand, directeur d'exploitation des clubs L'Appart Fitness de la région et premier franchisé du réseau.



«La grosse différence dans tous les clubs L'Appart, c'est l'encadrement professionnel avec des coachs diplômés d'État salariés et de l'humain avec la meilleure ambiance qui soit», poursuit-il.



Avant d'ajouter :



«Le COVID est passé par là, à l'heure actuelle, on est la seule enseigne à s'être renouvelée en terme de dispense et de présentation de nos produits».



En effet, avec plus de 100 clubs, le réseau L'Appart Fitness s'est distingué des autres acteurs du secteur de la remise en forme, pendant le confinement, en proposant à ses adhérents plusieurs alternatives afin de les maintenir en forme, notamment, via des vidéos en ligne.



«Professionnellement parlant,ça nous intéresse toujours. On a le savoir-faire, on peut s'entraîner un peu partout. Après, par rapport à notre clientèle, on peut les initier et les inviter ensuite sur nos clubs», nous explique Damien, concernant le parc Eugène Freyssinet, «une grosse nouveauté, c'est le fitness à 360 degrés où on a trois axes de développement ; le fitness en club (indoor), le fitness en extérieur (outdoor) et le fitness digital, c'est-à-dire que maintenant, nous apprenons aussi à nos clients, à nos adhérents, à nos prospects à faire du fitness chez eux. Chez L'Appart, on est aussi bien en club, dehors ou chez soi, entouré de nos coachs».



L'enseigne a enregistré plus de 40% d'évolution sur ses réseaux sociaux, devenant ainsi le groupe qui a fédéré le plus de monde sur ses lives pendant le confinement.



De plus, pour relancer à nouveau son activité, L'Appart Fitness a établi un protocole sanitaire pour accueillir les adhérents dans les meilleures conditions. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été mises en place. Du côté du staff, le port du masque est obligatoire, une visière, des gants en nitrile, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, l'installation de plexiglass à l'accueil ainsi qu'une protection renforcée des outils comme le téléphone ou l'ordinateur. Côté adhérents, le règlement intérieur a été renforcé, des produits de nettoyage machine certifié anti-covid, une distanciation par le marquage au sol, des zones de pratique déterminées, une limitation du volume d'adhérents en fonction de la superficie de la salle.



Toutes ces mesures sont prises afin de protéger les adhérents, mais aussi l'équipe sur place, et continuer à lutter contre la propagation du coronavirus.



Vous pouvez retrouver L'Appart Fitness, dans le centre de Chalon-sur-Saône, Rue au Change, dans la Rue de la Citadelle et à Châtenoy-le-Royal, Avenue Franchet d'Esperey.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati