Ne ratez pas l’opération des 10 jours « ROUGEGORGE Lingerie » et profitez de remises jusqu’à -50%

Une lingerie qui révèle la sensualité de toutes les femmes, des plus romantiques aux plus audacieuses !

Du 16 septembre au 26 septembre découvrez l’opération « Les 10 jours RougeGorge Lingerie » et poussez les portes de cette jolie boutique située 61 Grande Rue à Chalon-sur-Saône afin de profiter de remise allant jusqu’ à -50%.

Une broderie, un décolleté en dentelle raffinée, une matière délicate à caresser, un imprimé exclusif… découvrez la signature Rougegorge, la marque qui cultive le sens du détail. Un travail minutieux pour procurer aux femmes toute l’audace pour oser, se révéler et découvrir une large gamme de produits de qualité et pensés pour votre féminité.

Vous y retrouverez de la lingerie de jour, de nuit, du balnéaire, des bas et collants ainsi que divers accessoires. Alors que vous soyez chic, sportwear ou sexy, que vous soyez svelte ou pulpeuse, « Rougegorge Lingerie » est la boutique faite pour vous. Depuis plus de 25 ans et grâce à son savoir faire corsetier, Rougegorge créée par Phildar, elle vous propose un large choix de produits toute l’année.

Du pyjama cocooning, aux guêpières des plus audacieuses, en passant par la gamme phare « Dentelle »conçue du 85 A au 110 G, chez RougeGorge, le confort et la sensualité se déclinent dans toutes les formes et sous toutes les tailles à des prix aussi irrésistibles que les parures.

Une équipe dynamique et bienveillante vous accueille dans un cadre où règne la discrétion et le bien être pour un moment rien qu’à vous : le lundi de 14 H à 19 H et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures non stop. Renseignement : Tél 03 85 92 31 97 Page Facebook : Rougegorge Lingerie (Chalon-sur-Saône) site web : rougegorge.com

Publi-information