La section ‘suisse’ du club de la Boule d’Or parée pour la rencontre amicale internationale franco-suisse 2021

La quadrette (boules lyonnaises) Victor Bonetti, Nathalie Poget, Daniel Chevrey, Jean Philippe Blondet triomphera t’elle une nouvelle fois ?

Initiée il y a deux ans, par la grande championne de pétanque Nathalie Poget (3ème aux championnats du monde en 2004 et 3ème aux Mondiaux en 2018), victorieuse du national de pétanque de Chalon-sur-Saône en 2018, projet concrétisé par Pierre Alain Dumas Vice-président du club de pétanque de Clarens et un bouliste de la Boule d’Or chalonnaise, une nouvelle rencontre entre ces deux clubs se profile au bord du lac Léman à Montreux. Initialement prévue fin septembre, cette rencontre a été reportée à l’année prochaine.

Aussi de nombreux sponsors ont rejoint le club bouliste pour financer en équipements ou en moyens divers, les boulistes chalonnais pour ce grand événement sportif basé sur la fraternité franco/suisse entre ces deux clubs.

Jeudi à partir de 19 heures 30, au magasin ‘Superdry’, en présence du Gérant du magasin Benoit Philippe, de Jérôme Ruget, du restaurant ‘Chez Jules’ et un représentant Info-chalon, tous sponsors, avait lieu la cérémonie officielle de la remise de ces équipements sportifs (dont des chapeaux de type ‘Borsalino’ Chap’o Class de la société LVO animation), aux joueurs qualifiés qui iront défendre les couleurs chalonnaises.

Tout en restant fidèle au protocole sanitaire en vigueur actuellement, la soirée s’est déroulée dans une grande fraternité tout d’abord par une remise individuelle à chaque joueurs participant à l’événement et pour terminer une petite collation.

Les boulistes participants à cette rencontre internationale remercient chaleureusement leurs nombreux autres sponsors et soutiens : l’O.M.S (l’Office Municipal du sport de Chalon-sur-Saône), le Garage Renault Sodirac (pour les aides et les moyens de locomotion), Pascal Guillet du bar ‘Le Paradis, les sociétés Pierre Petit et Serge Agresti, et les donateurs privés et particuliers.

Retour en photographies sur la soirée :

Honneur aux sponsors :

Benoît Philippe du magasin ‘Superdry’,

Au restaurateur Jérôme Ruget, établissement ‘Chez Jules’.

A la main d’œuvre pour les logos vectoriels

Pour la création et l’ébauche des logos vectoriels, à Olivia Mazoyer,

Pour la finition des logos vectoriels, à Marta Domalaga,

Aux joueurs :

Bernard Boivin,

Marc Neuzillet,

Philippe Dubois,

Denis Isaïe

Au Maître joueur 2018, Daniel Delarche,

Au Maître joueur 2019 Daniel Chevrey,

Au Maître joueur 2020 Jean Philippe Blondet,

Au Vice-président du club de la Boule D’or, Georges Desbrosses

Au doyen du club 88 ans (bientôt 89 ans), Michel Grenot.

E.C