Des perturbations annoncées rue d'Autun à Chalon sur Saône

Des travaux sur des branchements de gaz en traversée de chaussée sont programmés du 6 au 9 octobre au droit du n°50 de la rue d’Autun.

Pour que ces travaux se déroulent en toute sécurité :

- la rue d’Autun sera barrée entre rue Gauthey et le Rempart Saint-Pierre, uniquement le mardi 6 et le vendredi 9 octobre,

- une déviation sera mise en place,

- le stationnement sera neutralisé sur l’ensemble de la rue d’Autun, entre le rempart Saint-Pierre et la rue Gauthey,

- en cas de contraintes techniques ou climatiques, ces mesures seront reconduites jusqu’à la réalisation des travaux.