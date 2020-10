Participation restreinte au challenge golf-bridge de Bourgogne Franche-Comté

Programmé au printemps le challenge golf-bridge de Bourgogne Franche-Comté s’est disputé... à l’automne. La faute au Coronavirus, toujours présent.

En raison des contraintes sanitaires liés au Covid-19, la participation à la manche chalonnaise du désormais traditionnel challenge golf-bridge de Bourgogne Franche-Comté a été limitée cette année à trente. Mais cela n’a pas empêché la compétition de se dérouler dans la convivialité et la bonne humeur, d’autant plus, cerise sur le gâteau, que le soleil avait daigné faire son retour en ce dernier jour de septembre.

Comme n’a pas manqué de le faire remarquer Christian Rouyer, responsable de l’organisation, lors de la remise des prix sur la terrasse du restaurant « La Roseraie » en présence de Quentin Jaboulet, responsable du centre auditif Amplifon de Chalon, partenaire du challenge, « Cette année plus encore que les précédentes, on est heureux de se retrouver ».

Un scramble à 2 et 21 donnes

Des retrouvailles qui se sont déroulées sous la forme d’un scramble à 2 sur 9 trous le matin sur le parcours du Golf de la Roseraie et d’un tournoi de bridge en 21 donnes l’après-midi sous le chapiteau de l’AS Golf. En golf la victoire est revenue sans conteste à l’équipe composée d’Alain Moreux et de Christian Chastin, qui a remporté aussi bien le brut que le net. Par ailleurs le bridge a vu la domination d’Eric Janot associé à Josette Guyolot, eux aussi s’adjugeant le brut et le net. De beaux vainqueurs en tout cas, comme s’est plu à le signaler Christian Rouyer. A l’issue des cinq premières manches, ce dernier semble bien parti pour triompher dans l’édition 2020.

Encore quatre manches

Celle de Beaune ayant été annulée, il reste quatre manches à l’adversité pour contester la suprématie du leader jurassien. Le 7 octobre à Autun, le 12 octobre à Norges, le 22 octobre à Chailly et le 26 octobre à Besançon. Les six meilleurs résultats étant retenus pour le classement final.

La manche chalonnaise, la cinquième de la saison, était organisée par Renaud Boucharlat et Christian Gloaguen et a rassemblé des amoureux du golf et du bridge venus notamment de Côte-d’Or, du Jura et de Saône-et-Loire. Une cinquième manche une nouvelle fois dotée par Amplifon Chalon, dont le patron n’a pas manqué de remercier les joueurs de leur participation. Avant que Renaud Boucharlat ne remercie à son tour le greenkeeper et son équipe de jardiniers pour le bon état du parcours, les greens ayant été tondus et les bunkers ayant été ratissés avant le début de l’épreuve.

Les résultats

Golf :

Brut : 1. Alain Moreux et Christian Chastin 14, 2. Hervé De Tergonde et Raymond Aubathier 13, 3. Francis Meunier et Christian Finas 12, 4. Renaud Boucharlat et Christian Gloaguen 11.

Net : 1. Alain Moreux et Christian Chastin 19, 2. Hervé De Tergonde et Raymond Aubathier 17, 3. Francis Meunier et Christian Finas 17, 4. Renaud Boucharlat et Christian Gloaguen 15.

Bridge :

Brut : 1.Eric Janot et Josette Guyolot 58,89, 2. Joëlle Léostic et Christian Rouyer 55,32, 3. Brigitte Parthiot-Vincent et Francis Dauchel 54,81, 4. Renaud Boucharlat et Christian Gloaguen 53,61.

Net : 1.Eric Janot et Josette Guyolot 65,89, 2. Brigitte Parthiot-Vincent et Francis Dauchel 61,81, 3. Renaud Boucharlat et Christian Gloaguen 61,61, 4. Joëlle Léostic et Christian Rouyer 59,32.

Classement après 5e étape :

Brut : 1. Christian Rouyer 205 pts, 2. Jean-Louis Bezin 180 pts, 3. Annick Lambert 168 pts, 4. Francis Meunier 155 pts, 5. Hervé De Tergonde 134 pts, 6 ex-aequo Christian Chastin, Roger Lonchamp et Gilles Patin 130 pts.

Net : 1. Christian Rouyer 188 pts, 2. Jean-Louis Bezin 175 pts, 3. Annick Lambert 162 pts, 4. Francis Meunier 152 pts, 5. Hervé De Tergonde 135 pts, 6 ex-aequo Christian Chastin, Roger Lonchamp et Gilles Patin 129 pts.

Gabriel-Henri THEULOT