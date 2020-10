Retour sur la projection de l'avant-première de «À l'abordage!» dimanche au Mégarama Axel

Dimanche après-midi, La Bobine donnait rendez-vous au Mégarama Axel, pour l'avant-première de «À l'abordage!», en présence des comédiens Ana Blagojević et Nicolas Pietri. Retour en images et plus de détails avec Info Chalon.