Et c’est une chalonnaise qui sera la responsable de Bistro Régent Chalon/Saône !

Marie-Claire GANDIN responsable du Bistro Régent Chalon/Saône

« Chalonnaise d'origine, j'ai quitté notre belle région il y a plus de 20 ans afin d'étudier et d'exercer en Hôtellerie-Restauration. De retour en France l'année dernière, après 7 années passées à l'étranger, j'ai rejoint avec enthousiasme Mr Thierry Delic dans son projet d’ouvrir un Bistro Régent à Chalon/Saône, ma ville natale.

Très prochainement, mon équipe et moi-même, accueillerons avec beaucoup de plaisir les chalonnais qui pourront apprécier une cuisine savoureuse à base de plats simples et de qualité : grillade (viande rouge, magret de canard ou tranche de saumon), frites à volonté et salade. Le concept « Bistro Régent » met à l’honneur des plats authentiques, propices à des repas entre amis dans une ambiance décontractée. » Marie-Claire GANDIN responsable du Bistro Régent Chalon/Saône

Thierry DELIC propriétaire du Bistro Régent Chalon/Saône 27 boulevard de la République

Originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Thierry Delic, autodidacte expérimenté dans la création d’entreprise, revient à Chalon/Saône où il a déjà vécu il y a quelques années pour pratiquer le Football au TFC en 83, et cette fois-ci, c’est pour ouvrir le premier Bistro Régent de Saône et Loire qu’il s’y installe à nouveau.

Marc VANHOVE créateur de la franchise Bistro Régent

Le concept « Bistro Régent » a été créé à Bordeaux en 2010 par Marc Vanhove, patron autodidacte originaire de Bordeaux, que l’on a notamment pu découvrir dans les émissions "Patron Incognito" et "Qui veut être mon associé" diffusées sur M6. Sponsor officiel des Girondins de Bordeaux et de l'UBB Rugby, Bistro Régent est investi dans le sport où l'on retrouve ces valeurs communes à la restauration ... l'exigence, le professionnalisme et la convivialité. Aujourd’hui, l’Enseigne Bistro Régent compte 126 établissements principalement installés dans le sud-ouest de la France.

CJ