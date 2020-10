Nouvelle opération «Propreté dans mon quartier» aux Aubépins

Quartier implanté au cœur d'un parc arboré avec ses deux lacs, les Aubépins sont le poumon vert de Chalon-sur-Saône. Ce matin, dans le cadre de l'opération «Propreté dans mon quartier», un grand nettoyage citoyen était organisé par les agents de l'OPAC71 et des Espaces Verts de la municipalité, avec l’aide de bénévoles. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis ce mardi 20 octobre, le quartier des Aubépins fait l’objet d'un nettoyage de fond, dans le cadre de l'opération «Propreté dans mon quartier».



Cette opération coup-de-poing est menée conjointement par la municipalité de Chalon-sur-Saône, l'OPAC 71 et des bénévoles du quartier.



Des papiers, des lingettes, des mégots, des déchets encombrants sur les trottoirs, et la chaussée, dans les buissons ou sur les pelouses... sans oublier désormais les masques de protection. Autant d'incivilités qui vont, à coup sûr, les participants de l'opération «Propreté dans mon quartier», déjà programmée dans d'autres quartiers de Chalon-sur-Saône.



À 8 heures, ce matin, les participants avaient rendez-vous pour un petit déjeuner proposé par Aurélie Nguyen, la directrice de la Maison de Quartier des Aubépins, et son équipe avant de s'atteler à la tâche.



Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, est également venu saluer toutes les équipes mobilisées dans cette action qu'il qualifiera d'«indispensable au bien commun».



«Il ne peut pas y avoir de bien commun si il n'y a pas un minimum de propreté et elle est assurée au quotidien et croyez-moi, c'est un travail complètement indispensable donc un coup de chapeau pour les équipes municipales et des régies de quartier», indique le premier magistrat de la Ville.



Des opérations de nettoyage qui ont un impact significatif et bénéfique sur le moral des habitants des quartiers visés par l'opération (Aubépins, Près Saint-Jean et Stade/Fontaine aux Loups), qui se produit régulièrement, dans le cadre de la politique de la Ville, comme le précise le maire.



«Ce genre d'opérations, on essaye d'en faire au moins trois par an sur chaque gros secteur de Chalon. Cette opération est la dernière de l'année. C'est vrai qu'à cause du COVID, on les a étalé parce que normalement, on les fait au printemps. Et puis ça fait l'occasion de réunir tous les agents d'entretien de tous les services de la Ville, de mettre une grosse pression pour le nettoyage de certains quartiers de Chalon, ce qui est très bien car ça nous permet de nous rencontrer et d'échanger. L'objectif est de mettre un coup de propre de certains quartiers», nous explique Christophe Dubois, responsable Espaces Verts à l'OPAC de Chalon-sur-Saône.



Munis de pinces, de gants et sacs poubelles, les volontaires vont probablement remplir de nombreux sacs de détritus éparpillés dans la nature ou près des habitations.



Étaient également présents, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Antoine Lachaux, agent de développement social à l'OPAC de Chalon-sur-Saône, Corinne Briez, agent de développement local à la Maison de Quartier des Aubépins, et Stéphane Perronnet, médiateur social de la Maison de Quartier des Aubépins, pour ne citer qu'eux.



Rappelons que la propreté est à l'affaire de tous!



Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, contribuant à rendre les Aubépins et Chalon-sur-Saône plus propres donc plus agréables à vivre!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati