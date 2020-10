Réunion mensuelle d'ACTE mercredi soir à la Salle municipale de Saint-Jean des Vignes

Malgré le contexte de crise sanitaire, la réunion mensuelle de l'association ACTE, qui se tenait, mercredi, à 19 heures, à la Salle municipale de Saint-Jean des Vignes, Rue Pierre Bridet, s'est déroulée dans une ambiance dynamique et optimiste. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, mercredi 21 octobre, à 19 heures, à la Salle municipale de Saint-Jean des Vignes, Rue Pierre Bridet, la réunion mensuelle réunissant les membres de l'Association Chalonnaise pour la Transition Énergétique (ACTE), sous la présidence de Mickaël Bouteilley, a permis de faire le point d'évoquer les projets et les participations à venir.



À l'ordre du jour, les comptes-rendus et perspectives sur le projet de Forêt Gourmande, de tiers-lieu et les actions anti-nucléaires, les bilans sur l'accueil de la péniche Le Tourmente, le dernier Mardi Alternatif consacré au déclin aviaire et le dernier ciné-rencontre.



Le groupe Zéro Déchet et la convention de partenariat avec le Grand Chalon ont aussi été évoqués.



On y apprend également qu'ACTE fait partie du Collectif Chalonnais pour la Solidarité Internationale qui organisera le Festival des Solidarités, sur lequel nous reviendrons prochainement dans les colonnes d'Info Chalon.



Aujourd'hui, l'association vous donne rendez-vous, à 19 heures 30, au Clos Bourguignon, pour un ciné-rencontre consacré à l'alimentation symbiotique.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati