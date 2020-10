Saluons Sabri Fergani, le nouveau prévôt du Ring Olympique Chalonnais

Comme toutes les salles de sport de Saône-et-Loire, la Salle Armand Langlais est actuellement fermée. C'est donc à huis clos, ce dimanche, que le jeune Sabri Fergani s'est vu officiellement décerné son diplôme de prévôt fédéral de la Fédération Française de Boxe. Une double satisfaction pour Saïd, le président du Ring Olympique Chalonnais, qui n'est autre que son oncle. Plus de détails avec Info Chalon.

Il aurait dû recevoir le précieux sésame depuis la fin du mois de juin mais voilà la crise sanitaire est passée par là.



C'est donc hier, dimanche 25 octobre, à 11 heures, dans une Salle Armand Langlais fermée au public, que Sabri Fergani, 24 ans, s'est vu remettre symboliquement par le président du Ring Olympique Chalonnais (ROC), Saïd Fergani, son diplôme de prévôt fédéral de la Fédération Française de Boxe (FFB), qu'il aurait dû recevoir le 17 juin dernier.



Une double satisfaction pour le président du club, étant donné que le nouveau prévôt fédéral est son neveu.



Mais n'allez pas croire que ce lien de famille a bénéficié à Sabri. Le président ne l'a pas plus ménagé qu'un autre durant cette formation qui a duré deux ans.



Le prévôt fédéral est un animateur technicien. Il fait preuve d'autonomie sur le plan technique à l'arme choisie, et ses qualités d'animateur lui permettent de s'occuper d'un groupe en l'absence du breveté d'État.



Le jeune homme rejoint Abdelillah Dati et Frédéric Lonjaret (absent ce jour-ci). Ce dernier sera d'ailleurs son tuteur dans sa nouvelle formation en vue de l'obtention du Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). La formation commence en novembre et pour ce faire Sabri intègrera le CREPS de Nancy (Meurthe-et-Moselle), de décembre à juin 2021.



Le club de boxe anglaise de notre ville compte désormais 3 prévôts fédéraux.



Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon courage à Sabri dans cette nouvelle étape qui lui permettra ensuite de préparer les concours de la fonction publique territoriale (éducateur territorial des activités physiques et sportives, animateur territorial) ou de la fonction publique hospitalière (animateur).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati