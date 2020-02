A 77 ans, René Guyennot tire sa révérence à la mairie de Champforgeuil

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Vendredi soir, René Guyennot, maire de Champforgeuil depuis 2008 a adressé ses derniers voeux en qualité d'élu. Au printemps prochain, il cédera la main à son successeur élu. C'est donc avec beaucoup d'émotions que l'élu fortement apprécié localement a pris la parole. Les conseillers départementaux du canton, Françoise Verjux-Pelletier et Raymond Gonthier étaient à ses côtés pour ce moment particulier dans la vie d'un élu. Eliane son épouse nous a confié qu'après une aussi longue vie dédiée aux autres, "il allait devoir trouver une occupation" mais entre ses 3 filles et ses 5 petits-enfants, la famille Guyennot ne devrait pas manquer d'activités même après plus de trois décennies de vie d'élu à Champforgeuil.

Laurent Guillaumé