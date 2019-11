Une cinquantaine d’artistes locaux et régionaux au salon « Ombres et Couleurs »

Le Salon « Ombres et Couleurs » de Châtenoy le Royal se tient à la salle des fêtes Maurice Ravel ce week-end prochain des 16 et 17 novembre 2019.

Cette manifestation, organisée par la Municipalité et soutenue par l’association Copains Couleurs, mettra à l’honneur des artistes locaux et régionaux. A cette occasion 180 peintures et une trentaine de sculptures seront présentées.

Une cinquantaine d’artistes tous différents, avec leur propre technique dans des domaines variés, présenteront un travail élaboré parfois compliqué. A travers la création et l’expression artistique personnelle, ces artistes expriment leur ressenti, leurs émotions et leur imagination. Tous ces talents révélés par les expositions ne demandent qu’à s’affirmer.

Ces artistes tous passionnés auront à cœur de faire découvrir leur travail et de toucher un large public. Deux distinctions « Prix de la Municipalité et Prix du Public » viendront clôturer ce salon.

Reflet de l’âme sans doute, reflet du coeur certainement, sensibilité face au sujet choisi, tout un ensemble de facteurs qui font la beauté du geste, du tableau ou de la sculpture. Indiscutablement on entre dans quelque chose d’intime, dans une recherche du don de soi pour le plaisir personnel mais aussi pour le plaisir des yeux des visiteurs qui viendront à cette exposition durant le prochain week-end.

Toutes ces œuvres exposées illumineront ce salon Ombres et Couleurs 2019 de 10h à 18h et ainsi donneront une image culturelle supplémentaire à la commune de Châtenoy-le-Royal.

JC Reynaud